23 de diciembre 2024 Actualizado el: 24 diciembre 24 | 03:17 am

Con tan solo 8 años, Jhoan Mendoza consiguió hacerse del papel protagónico de la serie de Latina “Camote y Paquete” (2006). A esa temprana edad, el pequeño debía grabar escenas desgarradoras para el programa que protagonizó junto al reconocido actor Ramón García y cuya versión “Aventura de Navidad” podrás volver este lunes 25 de diciembre a través de la señal EN VIVO de Latina para celebrar esta festividad.

Lo que los peruanos más recuerdan de la actuación de Jhoan Mendoza son aquellas escenas en las que su personaje, el pequeño Camote, derramaba lágrimas y destruía el corazón de los peruanos con su llanto. Y, tal como el joven comentó a El Comercio en 2020, era complicado entender el papel a los 8 años; pero siempre tuvo el apoyo de su padre.

“Para mí era como un juego, mi papá me decía que tenía que meterme en el personaje y yo lo hacía. Era un niño travieso, súper inquieto, pero cuando actuaba me metía en el papel”, confirmó el joven al mencionado medio.

En relación a cómo hacía para que Camote derrame lágrimas frente a la cámara, Jhoan Mendoza confesó que pensaba en los peluditos que tuvo como mascotas. “Cuando me tocaba llorar, pensaba en mis perritos que murieron, y me daba tanta tristeza que luego no paraba. Hasta los camarógrafos terminaban llorando”, agregó.

¿Cómo ver “Camote y Paquete” EN VIVO a través de la señal de Latina?

Para celebrar esta fiestas navideñas, el público podrá disfrutar nuevamente de “Camote y Paquete: Aventura de Navidad” durante este miércoles 25 de diciembre. La serie se transmitirá a partir de las 12 a.m. hasta las 5 a.m. y la podrás disfrutar en la señal EN VIVO, así como a través de la APP Latina y la web LATINA.PE.

¿Dónde ver el documental completo de Latina con entrevista a Ramón García por “Camote y Paquete”?

El documental por los 40 años de Latina se transmitió por episodios a inicios del año 2023. Si deseas ver el episodio completo donde Ramón García habla sobre “Camote y Paquete”, dale CLIC AQUÍ.

Asimismo, puedes acceder a todos los episodio del especial “Latina 40 años contigo” dándole clic a ESTE ENLACE.