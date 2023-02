Ben Affleck junto a Jennifer Lopez en los Grammy 2023: Esta sería la razón de su aburrimiento

Lucía completamente aburrido. La noche de los Grammy 2023 tuvo a grandes invitados, entre ellos no podía falta, ‘La reina del Bronx’, Jennifer López, que asistió a la edición 65 de los premios junto a esposo Ben Affleck.

Pero el recordado ‘Batman’ lucía aburrido y cansado durante la gran celebración de los premios, mientras que su esposa, mantenía buen porte, carisma y un buen semblante, por si no fuera poco lucía espectacular con su vestido Gucci que dejaba ver su escultural cuerpo.

Entonces: ¿Cuál era el motivo por la cual Ben tenía esa actitud ?

La razón sería el exceso de trabajo. Las cámaras no dudaron en captar al actor con un rostro cansado, desganado y sin ánimos de estar en el evento. Varios medios, como el de ‘Entertetainment To Night‘ compartieron divertidos videos del protagonista de Gone Girl.

Por otro lado hay una fuente que indica que el actor está metido en varios proyectos y la noche los Grammys, Ben salía de una junta de trabajo y se sentía muy cansado, pero a pesar de ello, decidió acompañar a Jen al evento.

“Jen la pasó muy bien y quería que Ben estuviera emocionado de estar allí, pero entendió de dónde venía”, agregó el informante.

“Jen sabe que Ben es un gran esposo y aun así se aseguraron de pasar una buena noche juntos”

Por otro lado, los usuarios en las redes sociales, en especial Twitter no tardaron en escribir lo siguiente:

“Es un hombre deprimido”, escribió sin reparo una una usuaria. “Luce cansado y nada feliz”.

“Creo que lo de ellos es pura apariencia”, escribió otro. “Ni ella es feliz y él mucho menos”.

Ben Affleck, sonríe: ¿Cambió de actitud al platicar con su amigo?

No todo fue aburrimiento para la noche de Ben y Jennifer López, la actitud del actor cambió cuando conversó con su gran amigo Dwayne Johnson, quien estaba sentado en la misma mesa que la pareja de esposos.

Nos preguntamos, ¿Qué le habrá dicho la popular ‘Roca’ para sacarle un sonrisa al actor?