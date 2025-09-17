En Latina Televisión se alista el estreno de una nueva producción familiar que tendrá como protagonista a la talentosísima Mayra Goñi. Por ello, el canal está buscando niños que quieran ser parte del elenco y vivir la experiencia de actuar en televisión.

En la promoción oficial, la actriz señaló: “Si tienes talento para la actuación, eres extrovertido y quieres ser actor, esta es tu oportunidad”.

El casting está dirigido a niños entre 9 y 15 años, quienes deberán enviar un video de no más de un minuto, presentándose con su nombre, edad y contando algo sobre su vida.

Los seleccionados interpretarán a los hermanos de Mayra Goñi dentro de la historia que próximamente llegará a las pantallas de Latina.

Para participar, solo debes enviar tu video al 919 286 053 y mostrar todo tu talento.