ATENCIÓN: Participa en el CASTING de la NUEVA novela familiar de Latina, ¡junto a Mayra Goñi!
Latina abre un casting para niños de 9 a 15 años que quieran actuar junto a Mayra Goñi en la nueva novela familiar del canal.
En Latina Televisión se alista el estreno de una nueva producción familiar que tendrá como protagonista a la talentosísima Mayra Goñi. Por ello, el canal está buscando niños que quieran ser parte del elenco y vivir la experiencia de actuar en televisión.
En la promoción oficial, la actriz señaló: “Si tienes talento para la actuación, eres extrovertido y quieres ser actor, esta es tu oportunidad”.
El casting está dirigido a niños entre 9 y 15 años, quienes deberán enviar un video de no más de un minuto, presentándose con su nombre, edad y contando algo sobre su vida.
Los seleccionados interpretarán a los hermanos de Mayra Goñi dentro de la historia que próximamente llegará a las pantallas de Latina.
Para participar, solo debes enviar tu video al 919 286 053 y mostrar todo tu talento.