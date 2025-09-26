La captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, no solo fue el operativo del año: también dejó imágenes inéditas de cómo un criminal que se creía indestructible terminó reducido y sin respuestas frente a la Policía.

El programa Arriba mi Gente difundió el video del primer interrogatorio al cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, apenas horas después de ser capturado en San Lorenzo, Paraguay. En la escena se observa a Moreno encapuchado, siguiendo el protocolo de la policía local, mientras agentes peruanos lo acorralan con preguntas sobre asesinatos, extorsiones y órdenes de sicariato.

“Cuando mandaste a matar al italiano con el Gordo Chus… ¿qué cosa crees? ¿Ahora te haces el tercio?”, se le escucha decir a un oficial. Ante ello, el hasta entonces temido delincuente responde con un tono bajo, casi justificándose: “Estoy dispuesto a pagar… yo ya no me dedicaba a eso”.

La Policía recalcó que no solo se trata de la caída de un líder, sino del golpe a una red transnacional, donde incluso la madre de Moreno tenía un rol clave en el manejo del dinero. Expertos como el exviceministro Julio Corcuera advierten que, aunque su detención es un triunfo, “el crimen organizado no depende de un solo hombre”.

Lo que viene ahora es la disputa internacional por su extradición: Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y hasta Estados Unidos reclaman juzgarlo. El caso recién empieza.

