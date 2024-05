Vecinos de Chaclacayo DENUNCIAN cobros excesivos por agua que NO consumen

Vecinos del distrito de Chaclacayo denunciaron en “Arriba mi Gente” el cobro EXCESIVO en los recibos de agua que reciben cada mes por parte de la empresa Sedapal desde mediados del año 2023.

La corresponsal Roxana López llegó hasta el lugar para recoger la denuncia de los pobladores. Según revelan, este cobro excesivo estaría afectando a más de 300 familias del lugar desde hace varios meses.

Una vecina conversó EN VIVO con “Arriba mi Gente” y contó que pasó de pagar 60 soles a recibir recibos de agua por más de 1000 soles en abril. Según relata la afectada, en su casa vive solo con su hija con habilidades diferentes, por lo que esta cifra es un abuso ya que no representa la cantidad real de agua que consumen en casa.

“Yo fui a Sedapal y me dijeron ‘haga su reclamo’. Llamé y me cortaron el teléfono. Cómo es posible… Somos dos personas que vivimos en la vivienda, no consumimos más de 1000 soles de agua. ¿Por qué el abuso contra mí? Me sacaron el medidor y me pusieron uno nuevo”, denunció.

