Suplantación de identidad: nunca pidió RUC pero SUNAT le cobra 8 mil soles 

La delincuencia continúa perfeccionando sus técnicas para afectar a más personas. En esta ocasión, una joven denunció en “Arriba Mi Gente” que suplantaron su identidad ante la SUNAT y crearon su número de RUC para emitir más de 400 mil boletas. Ahora, la entidad pública le cobró más de 8 mil soles.

La denunciante, identificada como María García, contó que nunca pidió su número de RUC y la SUNAT no le ha dado una solución ante la congelación de su cuenta de ahorros donde tenía alrededor de 3 mil soles para invertir en la próxima campaña navideña. “Es horrible estar pasando esta situación. No me deja tranquila. Uno ya no puede ahorrar, uno ya no puede tener dinero en su cuenta”, aseguró a “Arriba Mi Gente”.

