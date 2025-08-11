VERGONZOSO. Una mujer identificada como Elizabeth, fue víctima de un “robo” cuando vendía tamales en una calle de San Isidro. Un sujeto con la vestimenta de fiscalizador del distrito se acercó sigilosamente hasta ella y se llevó la canasta que contenía 20 tamales y el dinero recaudado en el día.

La señora padece de diabetes y complicaciones con la vista, según comentó Santi Lesmes. Y el conductor de “Arriba mi Gente” no se quedó callado ante el hecho y manifestó su indignación.

“(La camioneta) Para, (el sujeto) sale corriendo y le roba porque eso, más el comunicado, no es fiscalización. Salió corriendo con los tamales. Pero, lo que no esperaba el fiscalizador, que para mí es un ladrón, es que tenía una cámara encima que lo estaba grabando”, sentenció Lesmes. “Es un robo”, agregó Fernando Díaz.

