¿Quiénes son las mujeres que conquistaron el corazón de ‘Cuto’ Guadalupe?

‘Cuto’ Guadalupe se pronunció en conferencia de prensa sobre el ampay que protagonizó su pareja Charlene Castro. Lejos de culparla por lo ocurrido, pidió que no se ataque a la madre de su hijo porque estuvo junto a él en los momentos más duros de su vida. En Arriba Mi Gente te contamos todo lo que dijo el exfutbolista tras el ampay y quienes son las mujeres que conquistaron su corazón.

“La gratitud es el valor más importante del ser humano, y yo le tengo mucha gratitud porque es la madre de mis hijos”, señaló en el exintegrante de Universitario de Deportes ante un grupo grande de reporteros de distintos medios de comunicación.

Pese a que decidió perdonar a Charlene Castro, ‘Cuto’ Guadalupe decidió no continuar con la relación. “Nunca en mi vida pensé estar en esta situación. Mi madre está viendo cosas que nunca se imaginó. Por esto quería hablar con ustedes, para decirles que me encuentro bien”.

El histórico futbolista nunca ocultó el amor que sentía por la madre de su hijo. Incluso, tenía como objetivo formalizar su relación en el altar. Lo cierto es que nunca evidenciaron problemas en su hogar, y muchos pensamos que todo era perfecto.

“Esto que me está pasando me hace más fuerte. No puedo crucificar a mi esposa. La gratitud está por encima de todo. La soberbia y la arrogancia no te lleva a nada bueno. No me voy a poner a llorar y echarle toda la culpa a ella. Somos seres humanos”, finalizó.

Los amores de ‘Cuto’ Guadalupe

Su relación más reciente fue la que mantuvo con ‘Charlene Castro. Estuvieron juntos por 10 años y producto de su amor tuvieron un hijo que actualmente tiene 8 años.

Otra de las relaciones sonadas de ‘Cuto’ Guadalupe fue la que mantuvo con Giselle Zapata, con quien tuvo dos hijos y estuvo junto a ella por 14 años. En 2019, la mujer lo acusó de maltrato físico y psicológico. Pero eso no es todo, también aseguró que le fue infiel con otra mujer. Aun así, el deportista negó lo ocurrido.

En 1996, el conductor de “La Fe Cuto” mantuvo una relación con Rosa Elvira Cartagena. Ambos fueron pareja mucho antes de que la modelo se convierta en Miss Perú. Finalmente, en la columna de un diario contó que también estuvo junto a una chiclayana, pero no lograron prosperar su amor.