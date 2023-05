¿Qué está pasando en Chancay y por qué se están hundiendo las casas?

La preocupación de los residentes de Peralvillo, en Chancay, es grande debido a los hundimientos que se han registrado en un tramo de la Panamericana Norte. Esto ha generado que vehículos y viviendas se vieran afectadas. En Arriba Mi Gente te contamos qué está pasando en esta zona del país.

Los habitantes de Peralvillo indicaron que los daños en sus viviendas se deben a las obras que se están realizando para la construcción del megapuerto en Chancay. Según informó uno de los vecinos de la zona, la empresa Cosco Shipping Ports, encargada de la obra, no se ha pronunciado por lo ocurrido.

“Somos 18 viviendas afectadas a nivel de rajaduras. Incluso, la casa de mi tía de ha desplomado. Hemos pernoctado junto a los vecinos esperando la atención de las autoridades locales. No es solo un tema acústico, sino que las ondas vibratorias están remeciendo las casas. Además, esto genera que las casas se rajen. La empresa encargada de la obra no se ha comunicado con nosotros”, dijo uno de los vecinos de Peralvillo para desmentir el comunicado publicado por Cosco Shipping Ports.

“Este forado no es el único: el primero fue en octubre, el segundo fue en Navidad y esta es la tercera vez. En base a eso, nosotros hemos pedido la constatación y el levantamiento de un plan de acción a través de la prevención de contingencia y seguridad, como lo debe hacer toda empresa. Sin embargo, hasta el momento no nos trasparentan ningún tipo de información al respecto. Esto me hace pensar que la empresa es informal y que trabaja de manera improvisada, para que pasen todos estos daños”, agregó.

¿Qué dijo la Municipalidad Distrital de Chancay sobre esta situación?

Las autoridades de Chancay se pronunciaron para exigir la paralización de las obras hasta que se corrijan las fallas que causaron el hundimiento. Además, solicitaron la intervención del Ministerio de Transportes y a la Fiscalía.

¿Qué dijo Cosco Shipping Ports en su comunicado sobre lo ocurrido en Chancay?

La empresa encargada de la obre emitió un comunicado para pronunciarse sobre lo que está pasando en Chancay. Según explicaron, ocurrió un “un incidente de subsidencia” en el proceso de construcción del túnel portuario.

“CSPCP lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados a raíz del incidente asumiendo la responsabilidad de las acciones necesarias para reparar los daños, así como reforzar las medidas preventivas del proceso constructivo”, se lee en el comunicado.