En Arriba Mi Gente, nuestro chef invitado, Gastón Molina, nos sorprendió con una propuesta irresistible y llena de espíritu festivo: Pechuga de pollo enrollado con tocino acompañada de una clásica ensalada navideña.

Durante el programa, Gastón explicó paso a paso los secretos para lograr un enrollado jugoso, donde el contraste entre lo salado del tocino y el toque dulce de las pasas y la miel se roban el protagonismo. Además, nos enseñó a preparar una ensalada colorida y fresca, ideal para equilibrar los sabores en estas fiestas. En vivo, se demostró que con ingredientes sencillos y mucha creatividad, puedes convertirte en el mejor anfitrión de la noche.

¡Tú también puedes seguir esta receta desde casa y sorprender a toda tu familia con un plato de nivel profesional! No te pierdas el detalle de esta increíble elaboración.

Ingredientes:

Pechuga de Pollo Enrollado con Tocino

* 1 pechuga de pollo deshuesada

* 100 g de jamón inglés

* 100 g de tocino

* 100 g de aceituna con pimiento

* 100 g de pasas

* Miel, sal, pimienta y ajo en polvo (al gusto)

* Mondadientes (para asegurar el enrollado)

Ensalada Navideña

* 300 g de papa yungay sancochada (en cubos)

* 100 g de zanahoria cocida (en cubos)

* 60 g de alverjitas cocidas

* 100 g de jamón en cubos

* 50 g de pecanas

* 1 lata de durazno y 1 lata de piña en conserva

* 90 g de mayonesa

* Perejil picado, ralladura y jugo de 1 limón

* Un toque de miel

¡Ya no tienes excusas para no innovar en la cocina! Sigue los consejos de Gastón Molina y convierte tu mesa en el centro de todas las miradas. ¡Buen provecho y felices fiestas!