Paolo Gonzales, el músico invidente que fue víctima de la delincuencia en el Callao

Paolo Gonzales, también conocido en las calles como ‘El Sonero Menor’, es un músico invidente que dejó su natal Colombia para probar suerte en nuestro país. Ya son más de 10 años que lleva en Perú y gracias a su enorme talento se ha ganado un lugar en los barrios de Lima y Callao, llevando alegría a los transeúntes al ritmo de la salsa.

Desde hace dos años se mudó al Mercado Municipal del Callao y rápidamente recibió el cariño de la gente. Pero hace unos días, vivió uno de los golpes más duros desde que se situó en nuestro país. ¿Qué pasó? Paolo Gonzales fue víctima de la delincuencia. Un sujeto, quien se hizo pasar por cuidador de autos, le robó su parlante con el pretexto de que se lo guardaría hasta que regresara de terminar unos trámites.

“Ese parlante lo compré en Colombia el año pasado cuando estuve por allá. Significó mucho porque fue sinónimo de todo el sacrificio que pasé para poderlo traer. Lo traje por tierra, cuidándolo de la lluvia, del agua y del nevado”, cuenta el ganador de Colombia Tiene Talento.

Pero no es el único golpe que ha sufrido este talentoso músico en los últimos días, ya que también le robaron su teclado. “En menos de un mes he sufrido dos pérdidas grandes: mi piano y mi parlante. El piano me lo robaron en un taxi. El señor no esperó que bajara mis cosas y cuando salí del auto arrancó el vehículo llevándose mis cosas”.

El único deseo de Paolo Gonzales

Tras lo ocurrido en los últimos días, lo único que pide el artista de nacionalidad colombiana es recuperar su parlante, ya que esto lo imposibilita de poder trabajar y gozar de un plato de comida en su mesa.

