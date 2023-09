PADOMI: denuncian falta de personal y logística para atención de más de 52 mil personas

Realmente alarmante. Esta mañana, Arriba mi Gente detalló en un informe la situación actual del PADOMI, la cual es muy preocupante. Resulta que muchas personas que reciben atención del programa han denunciado la falta de personal y atención para más de 50 mil personas, generando molestia e indignación.

Un caso preocupante del PADOMI en las pantallas de Arriba mi Gente

Rob Reyna, periodista de Arriba mi Gente, llegó hasta Jesús María para saber más sobre la actual situación actual del PADOMI. Allí, un padre de familia denunció de forma muy indignada sobre la situación actual de su hijo.

“La vida de mi hijo pende de un hilo. No me quieren dar las medicinas porque no solo hay ausencia de medicamentos, sino también de personal y terapistas. No ha recibido los cuidados de los especialistas”, aseguró el padre de familia, quien tomó la palabra en Arriba mi Gente en medio de las protestas contra el PADOMI.

