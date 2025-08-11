En marzo de este año se registró un incendio en Barrios Altos, esto provocó la presencia de varios bomberos en la zona, tratando de apagar la emergencia. Y, durante el último fin de semana, se registró otro incendio muy cerca que afectó varias viviendas.

Nuevamente, el mismo lugar es escenario de un desastre. Al parecer, la fiscalización no llega a estos almacenes y los vecinos se ven perjudicados.

El reportero Bob Reyna de “Arriba mi Gente” llegó hasta la zona para verificar el estado de las edificaciones y se confirmó que 12 familias han sido afectadas. “Estamos abandonados por la municipalidad, nadie se hace cargo”, afirmó una de las vecinas.

