Niña de diez años es sometida a 24 operaciones en la pierna y necesita ayuda

Jade es una niña de diez años que sufrió un doble atropello en 2020. El accidente ocurrió en Juliaca y debido a la gran cantidad de casos positivos de COVID-19, la menor de edad tuvo que ser trasladada a Arequipa para ser operada. Más de dos años después, la pequeña ha sido intervenida 24 veces para intentar recuperar su pierna.

Jade fue operada por un médico particular en el Centro Médico Santa Bárbara de Arequipa, sin embargo, su pierna no mejoró. Poco tiempo después el dolor siguió por lo que fue llevada a Lima donde, en el Hospital del Niño de San Borja, le explicaron que el caso podría tratarse de una negligencia médica.

En Lima se le retiraron los fijadores puestos en Arequipa y se le colocaron otros por lo que su situación mejoró y fue llevada de regreso a Juliaca.

La pesadilla no termina

A los tres meses vuelve a presentar malestar en donde estaban las marcas de la cirugía así que se volvió a trasladar a Arequipa para ser atendida por el mismo médico. Él explicó que los implementos que le pusieron en la capital eran muy pequeños, se los quitó y procedió a enyesar su pierna.

Según contó Vilma Calcina, la madre de Jade, el doctor que la atendió la amenazó cuando le reclamó por la negligencia médica. “Pobre de usted señora de que yo escuche mi nombre en los medios”, fue lo que le dijo el médico a Calcina.

De regreso en Lima

Como la situación de Jade no mejoraba regresó a Lima, no obstante, el traumatólogo del Hospital Del Niño de San Borja no quiso retomar su caso. Calcina reveló que suplicó en muchos hospitales por asistencia médica hasta que el Hogar Clínica San Juan de Dios aceptó su solicitud.

La siguiente operación de Jade será para quitarle los fijadores y ponerle una plancha de platino, no obstante, el proceso cuesta 25 mil soles, dinero con el que la familia no cuenta.

¿Cómo puedo apoyar a Jade?

Vilma Calcina pidió ayuda económica para cubrir los gastos de su hija. Para realizar cualquier abono, la mujer dejó su número de teléfono para que puedan donar por medio de YAPE al 968329635.