Natalia Salas reapareció tras operación por cáncer de mama

Luego de someterse a una mastectomía para combatir el cáncer de mama que se le diagnosticó, Natalia Salas reapareció en redes sociales para contar detalles de la operación. según dijo, la intervención se realizó la mañana del sábado 10 de septiembre y duró 2 horas.

A través de sus redes sociales, Natalia Salas compartió dos fotografías en las que se le ve sentada en la cama de un hospital con una enorme sonrisa.

“La operación duró 2 horas. Mastectomía y reconstrucción. Salí de sala a las 11:30 a.m. más o menos, no me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5 p.m. Ya comí alguito y en una hora dormiré”, señaló la actriz en la publicación.

“No me alcanzan las palabras (ni el tiempo postoperada) para agradecer tanto amor y contención. Sus velas, oraciones, historias, mensajes, buenos deseos, llamadas y contención a mi red más cercana. De verdad ¡Gracias!”, agregó.

Lo importante de realizarse chequeos preventivos

Natalia Salas confesó que hizo público su estado de salud para promover la importancia del chequeo preventivo. Según explicó, se enteró del diagnóstico hace una semana y tras meditarlo tomó la decisión de someterse a una intervención.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, dijo previo a su operación.

“Estoy bien y voy a estar bien. El sábado es mi operación, así que si pueden cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando mucha energía bonita se los voy a agradecer”, finalizó.