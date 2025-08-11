El pasado sábado 09 de agosto, una comerciante ambulante fue víctima de un “robo” por parte de un agente de fiscalización de la Municipalidad de San Isidro. La mujer denunció que el sujeto se acercó, agarró la canasta en la que tenía tamales y se lo llevó sin decir ni una palabra.

Según la comerciante, sintió abuso por parte de la autoridad. Ante ello, el municipio de San Isidro publicó un comunicado. “Nuestra comuna ejecuta de manera permanente operativos y acciones destinadas a fiscalizar el comercio en la vía pública”, especificó.

Pero, a raíz de la viralización de estas imágenes, la comuna aclaró que, con la finalidad de maximizar la transparencia, se ha dispuesto el “inicio de una indagación exhaustiva para asegurar que todas las intervenciones de fiscalización se alineen estrictamente a lo dispuesto por nuestras ordenanzas”.

Asimismo, se confirmó que se empezará con un proceso administrativo disciplinario para el agente de fiscalización.

