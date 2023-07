Miss Mundo: ¿Por qué le quitaron la corona a Jennifer Barrantes, ganadora del certamen 2022?

Un caso realmente controversial llegó esta mañana a Arriba mi Gente. Jennifer Barrantes ganadora del certamen Miss Mundo 2022 denunció que fue despojada de su corona y no pudo culminar con su reinado por irregularidades por parte del certamen; sin embargo, la organización defendió su postura ante las cámaras del programa.

Jennifer Barrantes, participante del certamen proveniente de Pucallpa, destacó en su cuenta de Instagram que hubo irregularidades en el certamen y que no le permitieron terminar con el año en el que fue elegida. Además de esto, destacó que la reina entrante está vinculada a una denuncia por corrupción dentro del concurso de belleza. Luego de esto, ‘Tito’ Paz, representante de Miss Mundo, dio sus declaraciones ante lo acontecido.

La versión del representante de Miss Mundo

‘Tito’ Paz aseguró ante las cámaras de Arriba mi Gente que Jennifer Barrantes no cumplió con sus obligaciones como Miss Perú Mundo, afectando la franquicia y desprestigiando su imagen. “Cuenta con condiciones, pero se le informó que no podía continuar con su reinado. Incluso, la señorita me bloqueó de sus historias para que yo no pueda verlas”.

Además de esto, ‘Tito’ Paz mencionó que ella incumplió con algunas obligaciones que tenía como ganadora: “Se le brindaron incluso clases tras ser la ganadora, pero ella no asistió, siendo una obligación como Miss Mundo”, sostuvo el representante del certamen.

