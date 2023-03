Makanaky tras confesar que fue parte de una violación: “Fue una broma”

Luego de contar que fue parte de una violación a una menor de edad cuando se encontraba en la secundaria, Makanaky se pronunció públicamente para asegurar que lo dicho en le pódcast de Jonathan Maicelo fue parte de una broma.

“Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas.”, dijo el influencer a través de un video publicado en sus redes sociales.

Lo dicho por Einer Gilber Alva León, conocido como Makanaky, en el pódcast de Jonathan Maicelo causó la indignación de muchas personas en redes sociales, quienes hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Ante las innumerables críticas, compartió un extenso video en redes sociales en el que intentó justificar la razón de sus declaraciones. Además, pidió disculpas a todas las mujeres por haberlas ofendido con sus comentarios.

Por otro lado, el influencer se dirigió a la prensa y aseguró que están perjudicando su imagen. “En segundo lugar, quiero hablar a los amigos de la prensa, que me están haciendo leña en las redes sociales. Están que inventan cosas que no son y la verdad que eso me perjudica”.

“Todo fue armado en un podcast que hicimos con Maicelo. En su podcast, todo fue armado, fue ‘armany’, nada fue cierto. Espero que me perdonen porque yo cometí un error, no pensé que fuera a mayores y espero que me perdonen gente”, finalizó.

¿Qué dijo Makanaky en el pódcast de Jonathan Maicelo?

Durante la entrevista con Jonathan Maicelo, Makanaky narró cómo fue su primera relación sexual. Según explicó, sus amigos forzaron a una menor de edad para que él pudiera abusar sexualmente de ella.

“Fue en el colegio. Yo estaba nervioso. Fue a los 15 años, con una chibola. Mis amigos son bien fríos. Tú sabes, chibolada. La chibola se dejó, a las finales se dejó”, dijo tratando de quitarse responsabilidad por el delito.

Ante las declaraciones del influencer, Jonathan Maicelo preguntó si era consciente que se trataba de un abuso sexual. “¿Cómo vas a decir que a la fuerza? Makanaky estás diciendo que has violado a una chibola”, cuestionó el boxeador.