Madre de joven baleado en Comas: “a mi hijo lo trataron como delincuente en Hospital de Collique”

Tras el caso del joven que fue baleado en Comas en un intento de robo, Arriba mi Gente fue en búsqueda de más detalles sobre lo sucedido. Las cámaras del programa llegaron hasta el lugar para conocer más acerca de esto y se encontró con la madre del afectado, quien dio sus desgarradoras impresiones sobre lo que le pasó a su hijo.

La madre de Duberly declaró esta mañana para Arriba mi Gente muy preocupada por lo que le pasó al joven. “Mi hijo solo está con tratamiento, pero aún no me han informado si lo operarán. Los delincuentes lo impactaron en la espalda, pero aún no sabemos si volverá a caminar porque los doctores no nos han dicho nada”, aseguró la madre del pequeño joven. Además de esto, ella aseguró entre lágrimas lo que le dijo Duberly luego de ser impactado por el disparo: “Él me dijo que cuide a sus hermanos y a sus hijos, me pedía auxilio”.

¿Qué dijo la madre sobre el trato hacia Duberly tras el asalto en Comas?

“A él lo estaban atendiendo en el Hospital de Collique, pero mi hijo me informó que allí lo trataron muy mal. Lo llevaron a una sala para que lo atiendan, pero el doctor le dijo ‘tú eres fumón’, lo trataron como a delincuente”. Estas fueron las palabras de la madre de Duberly, quien denunció que uno de los médicos de emergencia del hospital en mención tuvo este trato con él.

