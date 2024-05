Menor de 13 años está desaparecida desde hace 12 días: Madre sospecha de su tío y primo paterno 

Una madre identificada como Joselyn Huayta recurrió a las cámaras de “Arriba mi Gente” para denunciar la desaparición de su mejor hija de 13 años. La mujer sospecha que los responsables serían el tío y primo paterno.

Joselyn Huayta comentó que su hija desapareció el pasado viernes 10 de mayo cuando ella se encontraba en su centro laboral. “Ese día, ella me indicó que estaba enferma del estómago y me dijo que no iría al colegio. Le dije que no vaya y que descansara. Yo salí a trabajar como a las 9:30 a.m. y a las 11 a.m. le escribo mediante WhatsApp para saber dónde estaba y ya no me contestó. A la 1:30 p.m. regreso a mi domicilio para ver cómo estaba y encontré una carta y su celular en la cama”, aseguró.

Al ser consultada sobre el contenido de la carta que dejó la menor, la madre reveló que se trataba de una “carta de despedida”. “Me indicaba que se sentía sola, de que yo no le prestaba atención, de que yo no la quería. (Nosotras) Hemos tenido una buena relación, nunca hemos tenido problemas”, agregó.

Asimismo, señaló que el padre de la menor fue quien se dio cuenta de la desaparición del tío y primo de Valery. “El papá de mi niña va a la casa y se había desaparecido el tío y el primo que viven en la misma casa. Ellos se habían llevado sus computadoras, se dedican a jugar videojuegos. Tengo sospechas claras. Luego de unos días, lo llama el hermano al celular del papá de mi hija y le dice ‘sí, ella está con nosotros’. El tío tiene 28 y el primo 18 años”, denunció.

