En Arriba Mi Gente, Ysabel Sevillano reveló que denunció a su socio musical James Brunner por acoso sexual. Según relató, al inicio su relación era estrictamente profesional y amical, pero tras lanzar su primera canción juntos, las conversaciones y el comportamiento del empresario cambiaron radicalmente, pasando a ser insinuantes.

La cantante explicó que, tras contarle la situación a la esposa de Brunner, no solo no recibió apoyo, sino que además comenzó a notar la caída de su carrera: ya no había contratos, conciertos ni firmas. Fue en ese contexto que, según sus declaraciones, Brunner le propuso un acuerdo indecente para recuperar el éxito, pero ella lo rechazó y procedió a denunciarlo. Sin embargo, tiempo después fue ella quien recibió una demanda por parte de la empresa de su socio por apropiación de instrumentos musicales, motivo por el que ahora debe pagar 23 UIT.

Hoy, James Brunner salió a declarar y negó categóricamente todas las acusaciones, asegurando que se trata de “meras difamaciones” por parte de la cantante y sosteniendo que todo sería un intento de quedarse con los instrumentos. Además, expresó que está dispuesto a someterse a todas las pruebas necesarias para comprobar la veracidad de los audios.

¿Qué pasará con estas denuncias cruzadas? ¿Se podrá esclarecer la verdad en este caso? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de "Arriba mi Gente" en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

