En Arriba Mi Gente se conoció el delicado caso de Yolanda Medina, quien junto a su hermana administra el albergue Amigos Animalistas Perú, un espacio creado para rescatar perritos y brindarles cuidado, alimento y, sobre todo, una segunda oportunidad de vida.

Sin embargo, este noble esfuerzo se vio ensombrecido por la criminalidad: delincuentes no solo robaron ollas, cocinas y el alimento destinado a los canes, sino que también lanzaron amenazas, advirtiendo que dañarían a los animales si no recibían el dinero exigido.

El refugio, además de resguardar a los perritos, busca que cada uno encuentre un hogar responsable. Historias como la de Arenita, rescatada de un basural en el Rímac; Negrita, abandonada tras la muerte de su dueña durante la pandemia; o Crystal, víctima de maltrato, reflejan la importancia de la labor que realizan Yolanda y su hermana María.

Ellas insisten en que su trabajo está basado en la sinceridad, el amor y la solidaridad, pidiendo constantemente colaboración en víveres para seguir alimentando a los más de cien perros que dependen de ellas.

¿Hasta dónde llegará la crueldad de los extorsionadores? ¿Podrá Yolanda Medina continuar con esta obra a pesar de las amenazas? Descúbrelo y conoce más de este caso en Arriba Mi Gente.

