Durante la emisión de Arriba Mi Gente, Martín Ojeda, vocero de los transportistas, expresó con firmeza y dolor el sentir del sector frente a la ola de violencia que los afecta. En vivo, pidió respeto ante el duelo que atraviesan por las recientes muertes de conductores y usuarios, y confirmó que el paro nacional se realizará el 4 de noviembre.

“No es tan fácil decir ‘naca la pirinaca’, aquí hay temas serios, hay acuerdos incumplidos”, señaló Ojeda, recordando que el paro del 6 de octubre dejó un acta con siete puntos que no se han cumplido. Añadió que “no se han establecido las partidas presupuestales que necesitaban el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía”, lo que motivó una nueva paralización.

Los conductores del programa insistieron en conocer qué se ha avanzado desde las reuniones previas. Ante ello, Ojeda lamentó: “No ha cambiado nada, seguimos de duelo, seguimos luchando. No se puede seguir perdiendo vidas todos los días”.

Entre la tensión y la empatía, los conductores resaltaron que la preocupación por las muertes y la inseguridad “es la misma que la de usted, señor Ojeda”, buscando tender puentes entre las autoridades y el gremio.

El vocero recordó que el paro tiene dos pilares fundamentales: el respeto al duelo de los tres transportistas fallecidos y el cumplimiento de los acuerdos firmados. “No luchamos contra los policías, luchamos contra los delincuentes”, enfatizó.

¿Se concretará el paro anunciado por los transportistas? ¿Las autoridades responderán esta vez a los acuerdos firmados?

No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR