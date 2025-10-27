Durante un reporte especial de Arriba Mi Gente, un periodista llegó hasta una zona crítica de Ate para revelar cómo los vecinos viven atemorizados por la presencia de drogadictos y delincuentes que atacan a cualquier hora del día. Los residentes, cansados de los constantes robos, se han visto obligados a organizar su propia seguridad ante la ausencia de patrullaje policial.

En el lugar, un vecino denunció el incremento de consumidores de droga que llegan a la zona y ponen en peligro a familias enteras. Mientras caminaban por los alrededores, el equipo encontró colillas y fósforos usados, evidencia de que el consumo de estupefacientes ocurre a plena vista. Además, se recordó un ataque realizado contra la propia vivienda del individuo, lo que demuestra el nivel de peligro que enfrentan los vecinos y quienes denuncian el problema.

Otros casos también fueron expuestos, como el acoso a una mujer que no recibe respuesta efectiva de la policía, así como la venta de drogas en horarios nocturnos, cuando no hay presencia policial. Frente a las quejas, las autoridades argumentan falta de personal y limitaciones para operar de madrugada, lo que deja a los ciudadanos en un estado de indefensión constante. Al cierre del enlace, el programa recomendó al alcalde coordinar esfuerzos con la PNP.

¿Por cuánto tiempo más deberán los vecinos protegerse solos? ¿Qué acciones se tomarán ante esta amenaza constante? No te pierdas Arriba Mi Gente para conocer las próximas medidas y más casos que necesitan ser escuchados.

