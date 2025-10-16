Durante la última edición de Arriba Mi Gente, se analizó el trágico desenlace de la marcha realizada en Lima. Lo que empezó como una jornada de protesta ciudadana por la paz y la justicia derivó en violencia, dejando más de 120 heridos (entre civiles y policías) y la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, conocido en redes como Trvko, un joven cantante de hip hop de 32 años.

La Defensoría del Pueblo confirmó al menos 10 detenidos y decenas de lesionados por contusiones, fracturas y golpes en distintas partes del cuerpo. Mientras tanto, la Fiscalía anunció el inicio de diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Eduardo, ocurrida tras recibir un impacto de bala en las inmediaciones de la Plaza Francia.

Testigos del hecho aseguran que hubo presencia del Grupo Terna, aunque la Policía Nacional negó haber desplegado unidades especiales en esa zona. Sin embargo, se ha revelado que varias cámaras de seguridad municipales y privadas registraron el momento del disparo, por lo que estas grabaciones serán clave para identificar al responsable.

Desde el lugar de los hechos, los reporteros de Arriba Mi Gente mostraron el recorrido exacto donde cayó Eduardo, así como las pintas dejadas por manifestantes en su memoria. La reportera Fiorella Roldán evidenció la magnitud del suceso: “Aquí fue donde Eduardo Ruiz cayó abatido; los manifestantes intentaron socorrerlo, pero el impacto fue letal”.

Familiares de los heridos también se pronunciaron. La hermana de Cristian Raimundo, uno de los 102 lesionados, contó que su hermano fue operado de emergencia y permanece internado: “Nunca pensamos que algo así le pasaría. Solo fue a manifestarse”.

En el programa, los conductores reflexionaron sobre el rumbo que han tomado las protestas en el país: “No deberíamos estar acostumbrándonos a decir que hay heridos o muertos en una manifestación. Eso no es lo normal”.

El presidente en transición, José Geri, expresó en redes sociales su pesar por lo ocurrido y pidió una investigación “con objetividad y responsabilidad”. Mientras tanto, la ciudadanía exige justicia y transparencia ante una nueva tragedia que enluta al país.

¿Se identificará al responsable del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz? ¿Podrán las investigaciones esclarecer lo ocurrido en la Plaza Francia? No te pierdas todos los detalles y el seguimiento de este caso en Arriba Mi Gente.

