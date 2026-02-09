La vida de Deidad Judit Benalcázar Luna dio un giro inesperado cuando descubrió que, legalmente, llevaba casi 30 años casada con un hombre que nunca conoció. El presunto matrimonio figura en un acta de 1996, registrada en la municipalidad de Huaral, pese a que ella se encontraba en Cusco celebrando el bautizo y cumpleaños de su hijo.

La primera alerta apareció en 2010, cuando Migraciones le informó que ya tenía un pasaporte emitido en 1995. Aunque denunció la irregularidad, el caso quedó en silencio. Quince años después, al intentar renovar su DNI, Reniec le exigió actualizar un estado civil que nunca tuvo: figuraba como casada.

Investigando por su cuenta, Deidad confirmó que su identidad fue usada por otra mujer para casarse con Carlos Ernesto Portela Parejo, un hombre con al menos tres matrimonios registrados. Hoy, sin DNI vigente, enfrenta daños morales, gastos legales y una profunda sensación de desprotección institucional.

Tras casi un año de denuncias, ninguna entidad le da respuesta. Deidad no quiere “bodas de perla”; quiere justicia y recuperar su identidad.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR