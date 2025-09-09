Arriba mi Gente salió a las calles para saber la opinión de los venezolanos radicados en Perú sobre la comida peruana. La gran final del Mundial de Desayunos de Ibai, que enfrenta a Perú contra Venezuela, se ha convertido en una oportunidad para que muchos venezolanos muestren su admiración por los sabores peruanos. Si bien defienden la arepa con pasión, también reconocen la delicia de un buen pan con chicharrón.

Uno de los entrevistados, José González, comentó: “Me gusta bastante el pollo a la brasa, y la comida de la selva también, como la carapulcra con sopa seca”. Otros mencionaron el arroz con pollo, el lomo saltado y el mostrito como algunos de sus platos peruanos favoritos.

Carmen Rodríguez, quien lleva más de 8 años viviendo en Perú, confesó: “He probado el tallarín verde, el ceviche y más. Si me fuera de Perú, extrañaría su comida”. Incluso, una joven venezolana que ha vivido en Perú y Chile comentó: “La gastronomía de Chile es buena, pero me gusta más la de Perú”.

En las redes sociales, la discusión está dividida, pero muchos coinciden en que: “Al pan con chicharrón le doy un 9 porque 10 tiene la arepa”.

¿Quién ganará el Mundial de Desayunos? ¡No te pierdas la gran final y acompáñanos para conocer más de esta deliciosa competencia!

