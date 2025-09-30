Durante la última edición de “Arriba Mi Gente”, se conoció el caso de Henry Osorio, profesor de karate en Chosica, quien pidió ser velado de una manera poco común: sentado en un trono y con un libro en la mano, en lugar de un ataúd. Gracias al empresario Martín Delgado, este peculiar deseo se cumplió y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones divididas entre asombro, admiración y críticas.

Amigos y allegados acudieron a despedirse en un ambiente que combinaba homenaje, solidaridad y también controversia, ya que algunos consideraron que la escena resultaba irrespetuosa e incluso ilegal. La presidenta de la Asociación de Funerarias, Rosa Aranzabal, explicó que este tipo de velorios no está permitido en el país, pues las normas establecen que los cuerpos deben ser manejados únicamente dentro de un ataúd y bajo autorización sanitaria.

El tema abrió un debate más amplio sobre la evolución de los rituales funerarios en distintas culturas, donde prácticas similares se han realizado en Ghana, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Sin embargo, en el Perú la falta de regulaciones claras y los riesgos sanitarios generan un choque entre innovación cultural y lo legalmente permitido.

¿Debe respetarse cualquier última voluntad, incluso si va en contra de la ley? ¿Dónde está el límite entre la tradición y la modernidad en los rituales funerarios? No te pierdas todos los detalles de este caso y más reflexiones en “Arriba Mi Gente”.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR