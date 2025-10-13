Durante la emisión de Arriba Mi Gente, Fernando Diaz, Adriana Quevedo y Joselito Carrera dieron pase en vivo a Jorge Solari, quien desde la zona afectada recogió los testimonios de los vecinos que piden justicia. Según relataron, los perritos Terry, Maui, Toto, Chester y Olivia (entre otros) perdieron la vida luego de haber paseado por áreas donde se habría rociado un producto químico desconocido.

“Este veneno es fulminante”, contó entre lágrimas Armida Larrazábal, dueña de Olivia, quien falleció a los pocos minutos de presentar convulsiones. “Mi perrita tenía diez años, era la compañía de mi madre de 94. Si esto sirve para salvar a otros animales, háganlo”, expresó visiblemente afectada.

Otro de los testimonios fue el de Jimena, tutora de Terry, quien también perdió a su mascota y reveló que llegó a presentar síntomas de intoxicación al intentar socorrerlo. “Me toqué la cara y a los minutos empecé a vomitar. Este producto es muy tóxico”, comentó con preocupación.

Mientras tanto, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado informando que ha iniciado investigaciones y trabajos de limpieza en las zonas donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, los vecinos señalan que no fueron advertidos sobre la posible aplicación de veneno o productos para raticidio, y acusan al municipio de no actuar con transparencia ni rapidez.

Desde el set, Fernando Diaz manifestó su indignación: “Yo no puedo entender a quién se le ocurre lanzar veneno sin pensar en las mascotas ni en los niños que juegan en esos parques”. Por su parte, Adriana Quevedo pidió que se identifique la sustancia usada: “Debe saberse qué tipo de veneno es y quién lo colocó. No puede quedar impune”.

Los conductores recordaron que el cuidado de los animales es una responsabilidad compartida y que los municipios deben informar con claridad cuando se realizan campañas de fumigación o desratización.

¿Qué sustancia causó la muerte de estos animalitos? ¿Habrá justicia para las familias afectadas? No te pierdas todos los detalles y la cobertura completa en Arriba Mi Gente.

