En el programa Arriba Mi Gente, los vecinos de San Juan de Lurigancho denunciaron la instalación negligente de una antena de telefonía móvil que, según señalan, no respeta las normas de seguridad ni cuenta con autorización municipal. Para su colocación, ampliaron un metro de vereda e incluso abarcaron parte de la pista, generando una peligrosa obstrucción visual para los vehículos que giran en la intersección.

Los residentes manifestaron que la antena no cumple con el diámetro de distancia mínima de 30 metros respecto a las viviendas, lo que representa un riesgo para la comunidad. Además, aseguraron que ni la infraestructura en el piso está debidamente colocada, lo que incrementa el peligro en una zona altamente transitada y ante un sismo.

Los vecinos explicaron que desde noviembre del año pasado vienen solicitando la intervención de la municipalidad, pero hasta ahora no obtienen respuesta. “No existe ningún permiso ni documento que autorice esta obra”, comentaron indignados, tras revelar que incluso los propios informes de obras públicas y gestión de riesgos recomiendan el retiro inmediato de la estructura.

Pese a las constantes quejas, denuncian que el alcalde y el área de fiscalización no han tomado acción. Su pedido es claro: el retiro definitivo de la antena por considerarla insegura y perjudicial.

¿La municipalidad finalmente escuchará a los vecinos? ¿Se procederá con el retiro de la antena antes de que ocurra un accidente? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

