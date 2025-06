En “Arriba mi Gente”, se reveló un preocupante caso de ocupación indebida de espacios públicos en la zona de Trapiche, distrito de Comas. Vecinos han invadido áreas verdes, calles e incluso losas deportivas para convertirlas en cocheras, jardines privados, terrazas enrejadas o para ampliar locales comerciales.

La reportera Fiorella Roldán preparó un completo reportaje que evidencia cómo varias familias han cercado y apropiado espacios destinados al uso común. Algunos han cerrado calles completas con tranqueras, impidiendo el acceso libre a otros ciudadanos. Incluso, durante la cobertura, un vecino se mostró agresivo y trató de apartar el micrófono a la fuerza.

Maju Mantilla señaló: “Vecinos de Comas han hecho crecer el área de sus casas sin ninguna autoridad que fiscalice” y agregó que “son varias familias que hacen lo mismo”.

Por su parte, Fernando Díaz comentó: “No hay una autoridad que fiscalice, a veces el municipio no barre, no limpia, no riega”, mientras que Maju añadió: “Muchas veces los vecinos construyen tranqueras por precaución y seguridad, pero no tienen la autorización de la municipalidad”.

¿Dónde están las autoridades y qué medidas tomarán para recuperar los espacios públicos? No te pierdas el reportaje completo hoy en “Arriba mi Gente”.

