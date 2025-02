En Arriba Mi Gente, se abordó una preocupación clave para los padres de familia en el inicio del año escolar 2025: la seguridad de los útiles escolares. Además del uniforme, el buzo y las zapatillas, es importante asegurarse de que los materiales que usan los niños sean seguros.

“Es bueno encontrar los mejores materiales”, destacó Fernando Díaz, enfatizando la necesidad de elegir productos de calidad. Además, advirtió: “Hay que saber qué útil escolar está bien hecho y cuál es perjudicial para la salud”.

Por su parte, Santi Lesmes recordó que muchas veces lo barato puede salir caro: “Nosotros siempre tratamos de ahorrar, pero recuerden que a veces lo barato sale caro”.

El especialista de DIGESA, Edgar Vargas, alertó sobre el riesgo de algunos productos en el mercado: “Existen algunos productos que no pasan el control de calidad y pueden afectar a la salud de los niños”. Además, explicó que algunos materiales pueden contener plomo y representar un peligro: “Los productos que no pasan el control de calidad pueden incluso tener plomo”. Finalmente, recomendó evitar aquellos que no cuenten con certificación: “No se recomiendan los productos que no han pasado el control de DIGESA”.

¿Qué medidas tomas al comprar útiles escolares para tus hijos?

