En Arriba Mi Gente, se abordó la preocupante relación entre el uso desmedido de las redes sociales y su impacto en la salud mental.

La psicóloga del MINSA María Isabel Huamán reveló que “por cada persona que se suicida, hay 30 que lo intentaron y una mayor población que al menos lo está pensando”. A su vez, el psiquiatra Carlos Bromley explicó que, aunque las mujeres presentan más intentos, los hombres son quienes se suicidan con mayor frecuencia.

Las cifras alarman: en 2017 se registraron 465 suicidios y hasta agosto de 2025 la cifra ascendió a 541. Los especialistas coincidieron en que es fundamental escuchar, actuar y acompañar a tiempo, buscando siempre apoyo profesional.

Durante el programa también se expuso el caso de una persona que, tras asesinar a su madre, se quitó la vida, y previamente había interactuado con una inteligencia artificial, la cual mostró respuestas indiferentes e incluso inadecuadas.

Los conductores de Arriba Mi Gente reflexionaron sobre la importancia de romper el estigma de recibir ayuda psicológica. Maju Mantilla señaló que “nadie va a reemplazar el contacto humano de un profesional de la salud”, mientras que también se debatió sobre los altos costos de los tratamientos, la responsabilidad de los padres en el acompañamiento de sus hijos y los riesgos de confiar en respuestas de la IA, que puede dar la razón en situaciones equivocadas.

¿Cómo podemos apoyar mejor a quienes atraviesan problemas de salud mental? ¿Qué acciones deben tomar las familias y el Estado frente a esta realidad? No te pierdas más análisis en Arriba Mi Gente.

