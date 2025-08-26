En Arriba Mi Gente se reveló lo que llaman “la revolución silenciosa”, ya que la inteligencia artificial podría hacer desaparecer cerca de 50 profesiones en los próximos años.

Según el informe, alrededor del 44% de los empleos actuales serán automatizados, lo que genera preocupación en diferentes sectores.

Los expertos recomiendan adaptarse constantemente, pues “si uno se queda atrás, podría colocarse en una desventaja laboral muy grave”, advirtieron. Aunque la opinión pública se mantiene dividida respecto a qué carreras se verán más afectadas, existe consenso en que la IA no podrá reemplazar del todo el trato humano, la empatía y el contacto directo.

¿Será el inicio de una transformación irreversible en el mundo laboral? ¿Qué profesiones lograrán sobrevivir a esta revolución tecnológica? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR