Desde el taller de panificación del penal Miguel Castro Castro, los “turrones caneros” se han convertido en símbolo de esfuerzo y superación. En Arriba Mi Gente, se mostró cómo los internos elaboran estos productos con dedicación, demostrando que el sabor también puede ser una forma de redención. “Esto es la masa, lleva harina fortificada, azúcar, sal, vainilla, anís y ajonjolí”, explica uno de los panaderos, mientras forma los tradicionales palitos que luego serán bañados con miel natural y decorados con frutos secos, grajeas y jalea de frutas.

Cada turrón es una muestra de talento y disciplina. La panadería San Miguelito inició sus actividades en 2001 y hoy cuenta con 18 internos que producen al menos 100 turrones diarios, con la meta de vender más de 5,000 unidades en el mes morado. “Acá preparamos pan, pasteles, tortas, panetones y bocaditos”, comenta uno de los encargados del programa laboral, que busca brindarles una oportunidad real de reinserción social.

Entre los rostros de esta historia está Guillermo Hinojosa, de 34 años, padre de una niña de 12. Cumple condena por robo agravado, pero encontró en la panadería una nueva motivación. “Estoy esforzándome cada día más, ahora más disciplinado. Mi hija me necesita bastante y lamento no poder estar con ella”, dice con la voz entrecortada. A través del trabajo, Guillermo no solo mantiene su esperanza viva, sino que también puede contribuir económicamente con su familia.

Otro de los internos, Yodil de la Cruz, comparte una historia similar. Antes de caer en prisión, se dedicaba a la agricultura y al transporte familiar, pero una mala decisión lo llevó por el camino del narcotráfico. “Yo era agricultor, por influencia de los malos amigos me metí en esto”, cuenta, mientras recuerda los años perdidos lejos de sus hijos. “No pude ver sus primeros pasos ni darles las buenas noches. Ahora solo quiero salir y poner mi propia panadería”, agrega con emoción.

El programa de panadería no solo busca enseñar un oficio, sino también reconstruir vidas. Los internos pasan por evaluaciones psicológicas, sociales y legales antes de integrarse al taller. Allí, encuentran en la harina y el azúcar una oportunidad para cambiar. “Hay personas que no sabían qué rumbo tomar, pero aquí lo descubren. Muchos aman el trabajo”, resalta uno de los instructores.

En este mes morado, los turrones San Miguelito se venden en presentaciones de medio y un kilo, con precios que van de 20 a 25 soles, disponibles a través de redes sociales. Son naturales, sin preservantes y elaborados con esmero. Pero su verdadero valor está en lo que representan: una nueva oportunidad para quienes buscan enmendar errores y construir un futuro diferente.

¿Probarías un turrón hecho por manos que hoy buscan redención? ¿Puede el sabor ser también una forma de esperanza? Descubre esta y más historias inspiradoras en Arriba Mi Gente.

