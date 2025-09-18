En Arriba mi Gente, se mostró la indignación de turistas nacionales y extranjeros que no lograron ingresar a Machu Picchu. Entre ellos, una turista argentina rompió en llanto porque el sueño de su vida era celebrar su cumpleaños en la ciudadela inca y no pudo hacerlo.

“Hace días y días que estamos viajando para poder conocer Machu Picchu. Por favor, hermanos peruanos, déjennos entrar”, pedían visitantes atrapados en la zona. Otros denunciaron que pagaron hasta 600 dólares por boletos y fueron engañados.

El caos se originó tras el vencimiento de la concesión que tuvo Concetur por más de 30 años y que operaba los buses de Aguas Calientes a Machu Picchu. Pobladores exigieron que otras empresas también ingresen al servicio, bloquearon vías y dejaron incomunicados a los visitantes, lo que ocasionó pérdidas estimadas en dos millones de soles diarios para el Cusco.

Incluso, algunos turistas tuvieron que caminar largas distancias o usar los llamados “chismositos”, plataformas improvisadas sobre los rieles, para poder salir de la zona. “Nos sentimos engañados y maltratados, esta experiencia es horrible”, señalaron visitantes estadounidenses.

Si bien los comuneros dieron una tregua de 72 horas y Perú Rail retomó operaciones, la crisis turística ya dejó miles de afectados y una pésima imagen internacional. ¿Qué pasará después de la tregua y cómo se resolverá este conflicto? No te pierdas todos los detalles en Arriba mi Gente por Latina Televisión.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR