La vacancia de Jerí marca un nuevo capítulo en la crisis política, pero en las calles el foco ya está puesto en el futuro. ¿Qué espera la gente del próximo presidente del Perú? La respuesta se repite con fuerza: seguridad y resultados inmediatos.

Vecinos, comerciantes y jóvenes coinciden en que la inseguridad ciudadana es el principal problema. “No podemos salir tranquilos”, “está muriendo gente inocente”, “los robos y secuestros son cosa de todos los días”, reclaman. Exigen medidas firmes contra la delincuencia y un plan que devuelva la calma a barrios y centros de trabajo.

También piden estabilidad económica para poder trabajar sin miedo e incertidumbre, así como inversión en educación y cultura para alcanzar una mayor madurez política como país.

Otro punto clave es la transparencia. Los ciudadanos demandan un presidente que no mezcle asuntos personales con la gestión pública, que actúe con integridad y que gobierne de cara al pueblo. “Que trabaje con honestidad y escuche a la gente”, señalan.

No hablan de izquierda o derecha. Hablan de liderazgo, experiencia y compromiso. El próximo mandatario no tendrá tiempo de adaptación: el país necesita soluciones urgentes y un rumbo claro hasta el final del mandato.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR