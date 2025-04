En “Arriba mi Gente”, el equipo del programa llegó hasta Puente Piedra para conocer el sentir de los transportistas y ciudadanos en medio del paro de transporte que ya ha sido acatado por más de 460 empresas.

Rob Reyna, reportero del programa, conversó con un transportista afectado: “Vivo día a día con miedo, yo soy transportista y a la empresa en la que trabajo le piden cierta cantidad de dinero diaria para que los dejen trabajar”, relató entre la indignación y la impotencia.

Otra ciudadana que participaba en la movilización comentó: “Yo no soy transportista, pero como ciudadana salgo a la calle para protestar por la inseguridad. Nosotros los comerciantes y las pequeñas bodegas sufrimos día a día de la extorsión”, y agregó con preocupación: “Una ya no puede mandar tranquila a sus hijos al colegio”.

También se escuchó el testimonio de otra manifestante: “A mí no me gustan las marchas, pero es mejor salir a estar escondido en mi casa. Si no les gustan las marchas, quédense en casa, pero al menos apóyenos un solo día”.

Ante estas palabras, Maju Mantilla expresó: “Me encantó escuchar a la señora, esto no puede pasar a todos y no podemos ser indiferentes”, mientras que Santi Lesmes enfatizó: “El paro está casi por completo y los vehículos que parece que no han acatado el paro son informales”.

