Durante la reciente emisión de Arriba Mi Gente, se abordó con profundidad lo sucedido en la marcha convocada días atrás en Lima. Lo que inició como una manifestación pacífica por la inseguridad y la violencia, con la participación de colectivos y artistas, se transformó repentinamente en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Lamentablemente, Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, perdió la vida tras recibir el impacto de un proyectil.

Arriba Mi Gente presentó imágenes del momento en que el joven fue alcanzado, así como testimonios de personas que aseguran que los presuntos responsables serían integrantes del grupo Terna. No obstante, el ministro del Interior Walter Ortiz y representantes de la Policía Nacional negaron su presencia en la movilización.

En el hospital Loayza, se confirmó que Eduardo Ruiz llegó sin vida, dejando en orfandad a su pequeña hija. Además, se reportaron 16 heridos, dos de ellos de gravedad, identificados como Luis Reyes Rodríguez y Alejandro Córdoba. Según las autoridades de salud, la mayoría de afectados presentaban contusiones, fracturas y lesiones por impacto de objetos.

El programa también condenó los ataques a periodistas que cubrían la protesta, quienes denunciaron haber sido agredidos y obstaculizados por la policía mientras registraban los hechos. Las imágenes difundidas muestran momentos de caos, represión con bombas lacrimógenas y enfrentamientos que involucraron incluso a menores y adultos mayores.

Mientras se anuncian investigaciones y revisión de cámaras de seguridad, la ciudadanía exige respuestas y justicia por la muerte de Eduardo Ruiz. ¿Quién será responsable de este lamentable suceso? ¿Se logrará esclarecer la verdad y sancionar a los culpables? No te pierdas el seguimiento de este caso en Arriba Mi Gente.

