La noche del miércoles se tiñó de violencia y desesperación en el fútbol sudamericano. Durante el encuentro entre Independiente y la U. de Chile, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, estalló una batalla campal que dejó más de 100 heridos y al menos 120 personas detenidas por la policía local.

“Ayer se escribió uno de los capítulos más oscuros en el fútbol de Sudamérica”, denunció con contundencia Santi Lesmes esta mañana en Arriba mi Gente. El conductor no pudo contener su indignación ante las imágenes que mostraban a familias, niños y adultos mayores escapando del caos en las tribunas.

Según los reportes, “la hinchada de Chile comenzó con las agresiones”, lo que provocó una reacción en cadena que derivó en múltiples heridos por golpes, desmayos y enfrentamientos directos con la policía. “Decenas de personas que por golpes en la cabeza quedaron desmayadas”, agregó con preocupación Fernando Díaz.

La Conmebol, tras confirmar que el partido no se reanudará, ahora deberá determinar el futuro de ambos equipos en la competencia. El reglamento contempla la descalificación inmediata como una posible sanción para casos de violencia extrema.

¿Se quedarán fuera Independiente y la U. de Chile de la Copa Sudamericana? No te pierdas todos los detalles y análisis este jueves en Arriba mi Gente por Latina Televisión, con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz en la conducción.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR