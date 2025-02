En Arriba Mi Gente se informó sobre el trágico accidente ocurrido la mañana del lunes 17 de febrero en la Panamericana Sur, a la altura de la playa Punta Negra. Dos fanáticas de Shakira, Joyce Aponte (27) y Lucero Cabezas (30), perdieron la vida, mientras que una tercera amiga, Giovanna Almeida, resultó herida.

Las jóvenes habían viajado de Chincha a Lima para asistir al concierto de Shakira, pero tras la cancelación del evento, optaron por regresar a su provincia. Lamentablemente, su vehículo chocó con un bus interprovincial, causando la fatal tragedia.

Marco Pachas, corresponsal en Chincha, reportó la indignación de los familiares: “La familia aún no puede recoger el cuerpo”. La tía de Joyce Aponte expresó su molestia: “El fiscal recién llegó a las 3:30 a.m. y por eso aún no nos entregan el cuerpo”.

Santi Lesmes envió sus condolencias a los familiares: “Es una noticia trágica, lo que queda es saber qué es lo que realmente pasó”. Fernando Díaz agregó: “Es una historia terrible, los comunicados no sirven de nada a estas alturas”.

¿Qué responsabilidades se determinarán en este caso? Sigue todos los detalles en Arriba mi Gente.

