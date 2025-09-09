El pasado 5 de septiembre, a las 16:45 horas, un derrumbe en el sector Curva Tronca Huayco, ubicado en la localidad de Cohechán, distrito de Conila, provincia de Luya, causó una tragedia que cobró la vida de seis personas.

La noticia fue confirmada por las autoridades, quienes informaron que el deslizamiento de tierra alcanzó a varias personas que transitaban por la zona, y las labores de rescate fueron arduas, con la participación de la Municipalidad Distrital de Conila, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Compañía de Bomberos, diversas brigadas de salud y miembros de la comunidad organizada.

Maju Mantilla comentó en el programa: “Al comienzo parecían ser 4 fallecidos, pero esta cifra se ha actualizado a 6”. Mientras tanto, Jorge Tinoco lamentó profundamente la pérdida de vidas, destacando: “Lamentablemente ha muerto una niña junto a su padre”. Además, comentó sobre las dificultades para el rescate: “Hay maquinaria que está enterrada, se espera que las autoridades nos digan cuáles son las investigaciones que están realizando”.

A su vez, Santi Lesmes preguntó sobre las causas del derrumbe: “¿Por qué pasó esta tragedia?” y Tinoco respondió: “Cuando ocurrió el derrumbe, tapó a la gente y a las personas que transitan por aquí”.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las primeras cifras indicaban dos muertos y dos heridos, pero con el paso de las horas se confirmó que el número de víctimas fatales aumentó a seis, entre ellas una menor de tan solo 7 años. La emergencia también ha dejado bloqueada la vía principal, y las brigadas de rescate continúan trabajando intensamente para encontrar posibles desaparecidos.

¿Qué medidas tomarán las autoridades para evitar futuras tragedias?

