En Arriba Mi Gente, se conoció la denuncia de Don Román Carrasco, un hombre de 84 años propietario de la casita que apareció en el cortometraje de Bad Bunny. El señor asegura que desde la difusión del video no encuentra paz y que, pese a mantenerse en buen estado de salud, la situación lo sigue afectando profundamente. Por ello, ha solicitado una compensación de 6 millones de dólares al artista.

Los reporteros, autoridades y vecinos que estuvieron presentes en el lugar coincidieron en que en el corto tiempo que pasaron allí, muchas personas se detenían a gritar frases relacionadas con el cantante o a tomarse fotos, ya sea desde sus autos o bajando para posar frente a la casa. Incluso mientras la policía recopilaba pruebas, varios curiosos se acercaban para inmortalizar el momento. Algunos visitantes reconocieron que siempre debería hacerse “con respeto para no perturbar la calma de nadie”.

Don Román además afirmó que fue engañado al momento de firmar el contrato para permitir que su casa fuese utilizada en la producción, lo que ahora agrava aún más su molestia y reclamo.

¿Se llegará a un acuerdo entre el dueño y el cantante? ¿Qué otras revelaciones podrían surgir en torno a esta denuncia? No te pierdas más detalles hoy en Arriba Mi Gente.

