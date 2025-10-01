En el reciente reportaje de Arriba Mi Gente, se expuso el caso de una tiktoker venezolana que sufrió un brutal ataque mientras se dirigía al colegio de su hijo. Un desconocido intentó cortarle el cuello en plena luz del día, acción que quedó registrada por cámaras de seguridad. A pesar de las graves heridas, logró sobrevivir y ahora pide ayuda para identificar a su agresor.

El atacante, descrito como un hombre alto, de piel oscura, nariz prominente y barriga, habría planificado el hecho. Según la víctima, usaba gorra, mascarilla y guantes para no ser reconocido, y habría seguido sus transmisiones en vivo por TikTok para conocer sus movimientos. La mujer, hoy bajo tratamiento médico, manifestó sentirse vulnerable y teme por la seguridad de sus hijos.

El caso está en manos de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, aunque el reportaje también destacó la llamada victimización secundaria, ya que muchas veces las propias víctimas deben asumir labores investigativas frente a la falta de acción policial. La mujer exige justicia y protección, señalando la urgencia de atender con firmeza los casos de violencia hacia las mujeres.

¿Podrá la víctima identificar a su agresor y encontrar justicia? ¿Cuál será la respuesta de las autoridades frente a este alarmante hecho? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

