El equipo de Arriba Mi Gente llegó hasta la comisaría, donde se encuentra la unidad baleada de la empresa Translicsa, atacada por sicarios cerca de la medianoche en la zona de Los Eucaliptos, San Martín de Porres. El chofer, que afortunadamente viajaba solo, logró huir de los disparos y trasladó su bus hasta la dependencia policial para pedir ayuda.

La unidad muestra al menos siete impactos de bala, varios de ellos cerca de la puerta del conductor. “Incluso, una bala quedó incrustada dentro del vehículo”, comentó el reportero, evidenciando lo cerca que estuvo de convertirse en una tragedia mayor.

Según se informó, el ataque se produjo cuando el chofer terminaba su ruta y se dirigía a dejar el bus en el paradero final. “Felizmente no había pasajeros dentro de la unidad”, señaló Adriana, destacando que los asientos cercanos al conductor son ahora considerados los más peligrosos. “Ya se habla de en qué parte del bus sentarte para tener más posibilidades de sobrevivir”, agregó.

El caso ha generado indignación, ya que este sería el tercer atentado contra Translicsa en lo que va del año. En abril y septiembre también fueron víctimas de balaceras. A pesar de pagar cupos de 10 a 20 soles diarios, los trabajadores continúan siendo amenazados. “Cumplen con los pagos y aun así los atacan”, reportó Solari, planteando que podría tratarse de una nueva organización criminal que busca cobrar más.

“Cuando una banda te cobra, luego aparece otra y te exige lo mismo, y así sucesivamente”, comentó uno de los conductores. “El que paga ya se pone la soga al cuello, porque todos saben que sí paga”, añadió otro.

Frente a esta situación, la empresa ha decidido suspender sus operaciones temporalmente en lo que han llamado un “apagón de motores”, con el fin de no exponer a más choferes al peligro constante de la extorsión y los ataques armados.

¿Qué medidas tomarán las autoridades ante este nuevo atentado? ¿Hasta cuándo los transportistas deberán arriesgar su vida para trabajar? Sigue esta impactante historia en Arriba Mi Gente.

