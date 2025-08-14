En Arriba mi Gente se viene informando sobre el trágico fallecimiento del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien perdió la vida tras recibir varios disparos durante una persecución a delincuentes en el distrito de Los Olivos.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Norte, sentido norte a sur, a la altura del Óvalo Naranjal. Agentes de la comisaría Laura Caller se unieron a una operación conjunta con efectivos de Sol de Oro, tras reportarse un intento de robo en las inmediaciones del Óvalo Huandoy. Fue allí donde el suboficial Díaz acudió al llamado de apoyo.

La persecución se extendió por más de un kilómetro. En ese trayecto, los delincuentes dispararon contra los agentes. El suboficial Díaz Chapoñán recibió al menos cuatro impactos de bala, cayendo de su moto a la altura del jirón Marcará, según reportes de la Policía Nacional.

Pese a los esfuerzos de sus compañeros por trasladarlo con urgencia al Hospital Municipal de Los Olivos, su fallecimiento fue confirmado poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Una cámara de seguridad captó parte de la escena y ha sido clave para la investigación. Hasta el momento, la policía logró capturar a uno de los implicados: Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, de 27 años. En su poder se halló un arma de fuego, dos celulares y una motocicleta.

La búsqueda del segundo delincuente, presuntamente el autor de los disparos, continúa activa. La Policía Nacional del Perú expresó su profundo pesar por la pérdida del suboficial, quien contaba con nueve años de servicio.

¿Hasta cuándo seguirán los policías enfrentando este nivel de violencia con tan alto costo? Amplía esta y otras noticias en Arriba mi Gente.

