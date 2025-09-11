En Arriba Mi Gente se presentó la inspiradora historia de Sergio Tolosa, un artesano colombiano de 41 años que decidió cumplir su sueño y en medio del camino, la vida le regaló a su inseparable compañera, su gata Milla, a quien adoptó en Ecuador en 2022, cuando ya había iniciado su travesía.

“A veces cuando uno está loco, ve la vida de manera diferente y… quizás no estamos locos”, comentó que su hija, tras crecer, fue quien lo motivó a cumplir su sueño de salir de Bogotá y conocer La Patagonia. Fue en durante ese viaje donde conoció a Milla.

Sergio adaptó su bicicleta y la convirtió en “La Casacleta”, un hogar rodante con espacio para él y sus tres felinos, incluso con terraza para que los michis disfruten del camino. Con ella ha recorrido ciudades como Nueva Cajamarca, Tarapoto, Huánuco y La Oroya, hasta llegar a Lima, donde se quedó más tiempo del planeado tras descubrir que Milla estaba embarazada.

Lo que empezó como una travesía en solitario se transformó en una aventura familiar cuando se unieron dos nuevos gatitos hijos de Milla, Manchitas y Monstruito, quienes completaron su pequeña pero inseparable manada.

Su próximo destino es Cusco, y desde allí continuará hacia Bolivia, Argentina y finalmente La Patagonia. Más allá de cumplir su sueño, Sergio anhela crear un proyecto turístico en el que los visitantes recorran ciudades en bicicleta con un gatito en la canasta, fomentando al mismo tiempo la adopción animal.

“Fue como si me hubiera conocido, como si supiera que ella iba a compartir conmigo”, recordó emocionado sobre el primer encuentro con Milla, la gata que cambió su vida y más tarde, expresando como esos tres felinos le habían cambiado la vida.

¿Cómo continuará el viaje de Sergio y sus tres gatos por Sudamérica? ¿Logrará cumplir su sueño en La Patagonia? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

