Pablo Villanueva, nuestro querido Melcochita, atraviesa una compleja situación personal luego de confirmar su separación de Monserrat Seminario, con quien mantuvo una relación de casi 17 años. Lo que inicialmente parecía una ruptura discreta se transformó en un conflicto público marcado por graves acusaciones y posteriores aclaraciones.

El artista denunció que su aún esposa se habría apoderado de una fuerte suma de dinero producto de su trabajo, monto que inicialmente cifró en medio millón de soles. Sin embargo, días después, se retractó y aseguró que habló en un momento de cólera, negando que se trate de esa cantidad y descartando, además, haber sido víctima de agresiones físicas.

Las hijas del cómico, Susan y Yesenia Villanueva, respaldaron inicialmente la versión de su padre, señalando que habría sido agredido. Estas declaraciones motivaron incluso la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que activó sus protocolos y ofreció atención al artista ante un presunto caso de violencia familiar.

Monserrat Seminario rechazó tajantemente las acusaciones. Explicó que los ingresos de Melcochita fueron destinados al hogar, a la manutención de sus hijas y al pago de una deuda que arrastraban desde hace 16 años. Además, señaló que la situación económica se agravó por la falta de trabajo en los primeros meses del año.

