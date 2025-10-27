En el informe presentado en Arriba Mi Gente, se conoció que un gimnasio en San Martín de Porres sufrió un segundo ataque a balazos en menos de 15 días, hecho que ha generado terror en sus trabajadores y en su propietario. Se detalla que al menos siete disparos impactaron contra la fachada, poniendo en riesgo la vida de quienes buscan impulsar el deporte en la zona.

El dueño del establecimiento relató que la primera vez los delincuentes destruyeron el primer piso, obligándolos a reabrir de forma improvisada en el tercer piso para no perderlo todo. Sin embargo, la amenaza continúa. Los criminales estarían extorsionándolos y exigiendo dinero, poniendo en grave riesgo la integridad de la familia del empresario y de su equipo de trabajo.

A pesar del miedo y la desesperación, el propietario mantiene su fe en Dios y asegura que evalúa mudarse para proteger a los suyos. También considera contratar personal de seguridad especializado, aunque reconoce que es una inversión difícil de asumir mientras su negocio se encuentra al borde del cierre.

El empresario pidió a las autoridades y al Gobierno que no los abandonen: “Somos personas de bien que aportan al país, pagamos impuestos y apostamos por el deporte y la juventud”. Su pedido es claro: justicia y protección para continuar trabajando sin vivir bajo amenaza.

¿Qué medidas tomarán las autoridades ante este nuevo ataque? ¿Logrará este gimnasio seguir funcionando pese a la violencia? No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR