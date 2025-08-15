Este viernes 15 de agosto, el set de Arriba Mi Gente se llenó de música, nostalgia y mucho rock and roll para rendir homenaje al inolvidable Elvis Presley, en el marco de los 48 años de su fallecimiento que se conmemoran este sábado 16 de agosto.

Nuestro querido Santi tuvo el gran reto de caracterizarse como El Rey del Rock, interpretando “El rock de la cárcel” (Jailhouse Rock), uno de los temas más icónicos de Elvis que marcó la historia de la música. Con vestuario, peinado y movimientos fieles al estilo del artista, esta presentación fue una celebración a su legado y una experiencia imperdible para los fans.

“Cuando me dijeron que tenía que convertirme en Elvis Presley, lo tomé como un reto complicado. Si bien mis compañeros, en semanas anteriores, interpretaron a otros famosos y salió espectacular; creo que el nivel de exigencia que implica preparar una coreografía al ritmo de Elvis Presley es más retador porque él inventó una forma de moverse en el escenario tan particular, que es sumamente alto.

“Hubo ensayos intensos y el esfuerzo por parte del equipo se vio en el resultado que fue impecable, un trabajo muy profesional. Agradezco que la gente haya disfrutado tanto desde casa este show que preparó “Arriba Mi Gente”.

“Gracias al público por la sintonía, seguiremos dando lo mejor.” comentó agradecido Santi Lesmes tras su presentación.

¡Ya lo sabes!

No te pierdas “Arriba Mi Gente”, de lunes a viernes a las 9:00 a. m. por Latina.

El programa que cada mañana sorprende, divierte y conecta con el público de una manera única.